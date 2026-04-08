Nel 2006, Flora Canto ottiene notorietà grazie alla partecipazione a “Uomini e Donne”, dove sceglie Filippo Bisciglia come suo compagno. Poco dopo, Bisciglia, concorrente del “Grande Fratello”, viene ripreso mentre la tradisce davanti alle telecamere. Successivamente, Flora si sposa con l’attore e comico Enrico Brignano, con cui ha avuto un matrimonio durato diversi anni.

Nel 2006 Flora Canto sale agli onori della cronaca rosa perché l’allora fidanzato Filippo Bisciglia, concorrente del Grande Fratello, la tradisce di fronte alle telecamere. Dopo la fine della relazione con Bisciglia, la Canto partecipa a Uomini e Donne. Flora Canto diventa una tronista di Uomini e Donne, è il 2006 quando dalle scale dello studio del dating show di Canale 5 si presenta tra i corteggiatori Francesco Pozzessere. Il ragazzo di origini tarantine aveva da poco intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo e diventa la scelta di Flora che sotto una pioggia di petali rossi, riceve il si dal ragazzo. La loro storia conquista il pubblico anche al di fuori del programma televisivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Flora Canto, dal trono di Uomini e Donne (chi aveva scelto) al marito Enrico Brignano

Chi sono gli ex di Flora Canto, prima del marito Enrico Brignano, (uno famosissimo, l’altro lo avrebbe dovuto sposare)Flora Canto è da più di dieci anni sentimentalmente legata al marito Enrico Brignano, comico e attore.

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