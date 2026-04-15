Engineering l’accordo ora è vicino L’ok dell’assemblea dei dipendenti

Si avvicina un accordo tra l’azienda di ingegneria e i rappresentanti dei lavoratori, dopo l’approvazione dell’assemblea dei dipendenti. Ieri, 120 lavoratori della provincia di Siena si sono riuniti per discutere e hanno dato mandato ai sindacati di negoziare con l’azienda un testo che includa alcuni punti specifici, tra cui la gestione e la riduzione degli esuberi, che passeranno da 655 a 486 unità.

Engineering: l’accordo è vicino. Ieri si sono svolte le assemblee dei lavoratori (120 in provincia di Siena) che hanno dato mandato ai sindacati di scrivere un testo con l’azienda con dei punti chiari: la gestione (e riduzione da 655 a 486) degli esuberi. il ricorso al contratto di solidarietà per un anno (maggio 2026- aprile 2027), la riduzione dell’orario di lavoro per evitare licenziamenti, ma anche percorsi di formazione e riqualificazione, il rafforzamento di percorsi di upskilling e reskilling, investimenti superiori al 2025, il monitoraggio continuo con le rappresentanze sindacali, l’internalizzazione di attività prima esternalizzate, la tutela occupazionale e la priorità alla ricollocazione interna tramite job posting.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Engineering, l’accordo ora è vicino. L’ok dell’assemblea dei dipendenti Amg Energia, ok dell'assemblea dei soci all'ingresso dei privati: ora la palla passa al CdaLa società partecipata, attraverso un avviso pubblico, selezionerà un partner con l'obiettivo di rinnovare i tanti impianti d'illuminazione più... Leggi anche: LuisaViaRoma, i giorni più difficili. Assemblea dei 200 dipendenti: “Molto preoccupati per il futuro”