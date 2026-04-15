Energia la sfida per le PMI | nuove regole e più Energy Manager

La Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia ha inviato un documento al Governo e al Parlamento con proposte per modificare le norme sul settore energetico. La proposta prevede interventi su incentivi, gestione dei consumi e infrastrutture tecnologiche. In particolare, si evidenzia la necessità di introdurre più figure di Energy Manager e di stabilizzare le regole per le piccole e medie imprese.

La Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia ha inviato al Governo Meloni e al Parlamento un documento programmatico che mira a stabilizzare il quadro normativo del settore energetico, proponendo interventi mirati su incentivi, gestione dei consumi e infrastrutture tecnologiche. Il pacchetto di misure punta a ridurre la domanda elettrica e a fornire alle imprese una pianificazione economica meno soggetta a improvvise variazioni legislative, intervenendo su nodi cruciali come la governance, la mobilità e le nuove esigenze dei data center. Uno degli assi portanti della proposta riguarda la professionalizzazione della gestione energetica nei comparti produttivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia, la sfida per le PMI: nuove regole e più Energy Manager Leggi anche: Smart working, in vigore la legge Pmi: cosa prevedono le nuove regole Lavoro agile: nuove regole e sanzioni penali per le PMIA partire da martedì 7 aprile, entrerà in vigore la legge 34 del 2026, un provvedimento annuale focalizzato sulle piccole e medie imprese che...