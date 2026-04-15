Elettra Lamborghini svela il rifiuto a Sanremo per una cover | Non mi hanno dato il permesso

Elettra Lamborghini ha raccontato di aver rifiutato di partecipare a Sanremo perché non le è stato concesso di eseguire una cover. La cantante ha spiegato che, nonostante la sua volontà, non ha ricevuto il permesso necessario per portare avanti questa proposta. La notizia ha suscitato interesse, portando alla luce dettagli sulla gestione delle richieste artistiche in occasione della manifestazione.

Elettra Lamborghini è tornata al centro dell’attenzione con un racconto che ha mescolato imprevisti, emozione e retroscena musicali. Nello specifico, nel corso di una serata televisiva, la cantante ha svelato un dettaglio rimasto finora nascosto: il rifiuto ricevuto al Festival di Sanremo quando voleva portare una cover molto particolare. La confessione arriva dopo ore complicate, segnate da un malore e da una corsa in ospedale, trasformando la sua esibizione in un momento ancora più intenso, con al centro della vicenda una canzone iconica, legata anche a una storia controversa all’interno della musica italiana. La vicenda prende forma durante una puntata di Canzonissima condotta da Milly Carlucci, dove Elettra Lamborghini si esibisce con “ I bambini fanno ooh ”, brano che ricordiamo è stato scritto da Povia.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Elettra Lamborghini svela il rifiuto a Sanremo per una cover: “Non mi hanno dato il permesso” ELETTRA LAMBORGHINI - Voilà - SANREMO 2026 - Coreografia - Ballo di Gruppo - Social Dance Sanremo 2026, Las Ketchup chi sono: la cover con Elettra Lamborghini(Adnkronos) – Las Ketchup saranno protagoniste della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Pagelle duetti e cover di Sanremo 2026 in diretta: Elettra Lamborghini fuori tempo voto 5Sanremo, 27 febbraio 2026 – Ecco le pagelle della serata del Festival di Sanremo tradizionalmente più attesa dal pubblico: quella dei duetti. Temi più discussi: Canzonissima: Elettra Lamborghini non c'è, il messaggio di Milly Carlucci: Forza, ti aspettiamo!. Poi la sorpresa Alex Del Piero; Elettra Lamborghini assente a Canzonissima, l'annuncio di Milly Carlucci: Momento di difficoltà; Belve, Elettra Lamborghini torna 4 anni dopo l’intervista sospesa: l’indiscrezione; Elettra Lamborghini, la foto al Pronto Soccorso prima di Canzonissima: ecco cosa è accaduto... Elettra Lamborghini svela i retroscena della nuova intervista a BelveIl ritorno di Elettra Lamborghini a Belve dopo il caso del 2022 Elettra Lamborghini tornerà a Belve, il talk di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, a ... assodigitale.it Elettra Lamborghini torna a BelveScopri perché l'intervista di Elettra Lamborghini a Belve non è stata trasmessa e quando potrebbe tornare in TV. notiziemusica.it Elettra Lamborghini. . Così la smettete di parlare di cose che non sapete ed un applauso a Teodoro zio peraaa - facebook.com facebook Il campione di Formula 1 ha fatto sapere che non era il suo addio al celibato quello interrotto durante il Festival di Sanremo sotto richiesta di una stanchissima Elettra Lamborghini: «Tutto quello che è uscito non era vero». x.com