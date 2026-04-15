Ecco la prima delle quattro serate di Renato Zero a Messina curiosità e scaletta

La prima delle quattro serate di Renato Zero a Messina si è conclusa con il tutto esaurito, segnalando un grande afflusso di pubblico al Palarescifina. L'artista romano ha portato sul palco il suo tour “OraZero”, prodotto da Tattica, in tre date consecutive del 15, 16 e 18 gennaio, tutte già sold out, mentre la quarta si terrà il 19 dello stesso mese. Questi appuntamenti hanno attirato numerosi fan della musica dal vivo, creando un clima di grande attesa.

Arriva la prima ed è già sold out di Renato Zero dei quattro concerti previsti al Palarescifina. L'OraZero in tour (prodotta da Tattica) si prepara al gran finale con le quattro date di Messina, al Palarescifina: mercoledì 15 (sold out), giovedì 16 (sold out), sabato 18 (sold out) e domenica 19.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Renato Zero incanta Firenze, al Mandela Forum le quattro serate de “L'OraZero in Tour”Firenze, 12 febbraio 2026 – Dopo il debutto trionfale a Roma, Renato Zero è approdato al Mandela Forum di Firenze. Sanremo 2026, la scaletta delle cinque serate: il programma completoQual è la scaletta (programma completo) del Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1? Le cinque Serate sono così... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Enrica Bonaccorti, il ricordo dell'ex marito ?Arnaldo Del Piave: Con lei amore e intesa per le scelte giuste; Bari sold out per Renato Zero | una folla senza età conquista il Palaflorio; Nadia Rinaldi irriconoscibile: -86 kg, lifting e naso rifatto, il prima e dopo è incredibile. Renato Zero a Messina da domani: attesa per le quattro date al PalaRescifina https://gazzettadelsud.it/p=2196833 - facebook.com facebook