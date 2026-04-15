Ecco il disco di Ingrid la cantante che da anni spopola in Est Europa

Ingrid Alberini, cantante originaria di Reggio Emilia, ha recentemente pubblicato un nuovo disco. La artista ha una carriera consolidata nei paesi dell’Est Europa, dove il suo stile musicale è molto seguito e apprezzato. La sua musica ha conquistato un pubblico vasto in diverse nazioni di quella regione, mantenendo una presenza costante nel panorama musicale locale. La pubblicazione del nuovo album rappresenta un aggiornamento nella sua attività artistica.

Novità discografiche per Ingrid Alberini, la cantante reggiana che da anni spopola nei paesi dell’Est Europa, dove il suo stile è particolarmente apprezzato dal pubblico. Nei giorni scorsi l’uscita di alcuni brani, tra cui " Céline ", registrato in due versioni: in francese e in un mix francese-italiano. A firmare la produzione è un compositore ucraino, residente in Italia con la sua famiglia. Un aspetto che rende ancora più chiaro il legame tra la cantante di Guastalla e l’Est Europa. Fortissimo anche legame di Ingrid con la sua terra d’origine, tanto da aver scelto di realizzare il videoclip proprio sul territorio guastallese. "Questa terra d’Emilia rappresenta la mia identità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco il disco di Ingrid, la cantante che da anni spopola in Est Europa Pochi sanno che Arisa soffre di un disturbo che l’accompagna da anni: la rivelazione della cantanteIl racconto intimo di Arisa: la testimonianza che rompe il silenzio per convivere con un disturbo invisibile. Leggi anche: La cantante non è entusiasta del tempo che passa e non vorrebbe compiere 70 anni. Ecco cosa ha detto di questo momento e perché è inquieta