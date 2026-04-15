E ora chi vince la Champions? Sono rimaste in quattro | tre favorite e unaunderdog

In vista delle semifinali di Champions League, le squadre rimaste sono quattro: tre considerate favorite e una outsider. Le sfide sono tra PSG e Bayern, da un lato, e Arsenal contro Atletico dall’altro. Gli operatori analizzano le possibili sorti di queste partite, che si preannunciano come decisive per l’andamento della competizione. La competizione si avvicina alla fase finale, con tutte le formazioni pronte a scendere in campo.

E ora sono rimaste solo in quattro a giocarsi il trofeo più bello e più prestigioso di tutti. Arsenal, Atletico, Bayern e Psg sono le quattro semifinaliste della Champions League 2026, che verrà assegnata nella finalissima del 30 maggio a Budapest. Ma chi è la grande favorita dei bookie? Scopriamo le quote vincente Champions sulle lavagne dei principali siti di scommesse. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Ora è il Bayern Monaco la grande favorita dei bookie: la vittoria sul Real Madrid lancia i bavaresi in testa alle valutazioni dei bookie, con quote comprese tra 2.75 e 3.00. La squadra di Kompany però dovrà vedersela con l'Arsenal, alla caccia di uno storico double, le cui quote oscillano tra 3.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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