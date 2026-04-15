Duemila pasti al giorno per 14 scuole inaugurato il nuovo centro cottura comunale a Monza

Oggi a Monza è stato inaugurato un nuovo centro cottura comunale situato in via Silva 36. Il nuovo impianto è destinato a preparare circa duemila pasti al giorno per quattordici scuole della zona. La struttura è stata ufficialmente aperta questa mattina, con la presenza di rappresentanti comunali e operatori coinvolti nel progetto. L’obiettivo è migliorare il servizio di refezione scolastica e garantire un’adeguata distribuzione del cibo alle scuole del territorio.

Un nuovo centro cottura comunale per le scuole di Monza. È quello inaugurato oggi, 15 aprile, in via Silva 36. Sviluppato su una superficie di 460 metri quadrati, il nuovo centro ha una capacità produttiva giornaliera di circa 2mila pasti.La struttura - realizzata in 1 anno al costo complessivo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Pranzo solidale al centro cottura comunaleProsegue e si rafforza un progetto che negli ultimi anni ha rappresentato un punto fermo per molte persone in difficoltà: il servizio di pranzo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Nuovo centro cottura comunale a Monza: 2mila pasti al giorno per sedici plessi; Duemila pasti al giorno per 14 scuole, inaugurato il nuovo centro cottura comunale a Monza. Nuovo centro cottura comunale a Monza: 2mila pasti al giorno per sedici plessiUn nuovo centro cottura comunale che preparerà circa duemila pasti al giorno. È stato ... msn.com Niscemi, operativa la cucina da campo della Protezione civileA Niscemi e' stata allestita una cucina da campo in grado di fornire duemila pasti al giorno. E' quella della Protezione civile nazionale realizzata con fondi della Regione Siciliana. La Avcs di ... notizie.tiscali.it Nel cinema cinese indipendente degli anni Duemila, pochi lavori raggiungono la radicalità formale di Oxhide (2005) e Oxhide II (2009) di Liu Jiayin. Girati nella minuscola casa della regista a Pechino con una videocamera consumer di fascia bassa, questi du - facebook.com facebook