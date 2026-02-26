Duchesse badesse streghe e contesse | storia delle donne di parma

Un percorso oscuro e affascinante tra le vie e le piazze del centro storico di Parma, dove la città si racconta attraverso le sue donne e i suoi segreti. Duchesse colte e potenti come Maria Luigia d’Austria e Luisa Elisabetta di Borbone emergono accanto a figure enigmatiche e controverse: badesse influenti come Giovanna da Piacenza e Maura Lucenia Farnese, custodi di potere, silenzi e scandali, ma anche donne senza nome, accusate di stregoneria e condannate al rogo nelle piazze del Seicento per ordine ducale. Sullo sfondo, come un’ombra lunga che attraversa i secoli, la figura di Matilde di Canossa, capace di imprimere il suo segno sul cuore sacro della città, la piazza del Duomo, trasformandola in un luogo carico di simboli, arte e fede. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

