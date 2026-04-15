Doping nelle corse al trotto ad Agnano 8 rinviati a giudizio per maltrattamento di cavalli

Otto persone sono state rinviate a giudizio con l'accusa di maltrattamento di cavalli nelle corse al trotto presso l'ippodromo di Agnano. L'indagine ha accertato che sarebbero state somministrate sostanze vietate ai cavalli per migliorare le loro performance durante le gare. Le autorità hanno condotto accertamenti che hanno portato a questa decisione legale. La vicenda riguarda il settore delle corse di cavalli e le pratiche legate al doping.

Secondo l’accusa sarebbero state somministrate sostanze proibite per alterare le prestazioni degli animali nelle gare all’Ippodromo di Agnano. Parte civile l’associazione Horse Angels ODV. Otto persone, tra proprietari, allenatori e guidatori di cavalli, sono state rinviate a giudizio dal Tribunale di Napoli con l’accusa di maltrattamento di animali e frode in competizioni sportive. Al centro dell’indagine presunte pratiche dopanti finalizzate ad alterare le prestazioni degli equidi impegnati nelle corse al trotto all’Ippodromo di Agnano. A rendere nota la decisione è stata l’associazione Horse Angels ODV, organizzazione impegnata nella tutela, nel recupero e nella riabilitazione dei cavalli vittime di maltrattamenti o destinati al macello.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Doping nelle corse al trotto ad Agnano, 8 rinviati a giudizio per maltrattamento di cavalli Notizie correlate Doping su cavalli all’ippodromo di Agnano, in otto a giudizioTempo di lettura: 2 minutiOtto persone, tra proprietari, allenatori e guidatori, sono state rinviate a giudizio dal Tribunale di Napoli con l’accusa... 10% dei cavalli al doping: ritardi pericolosi nella filiera alimentareUn’analisi incrociata dei database ministeriali ha portato alla luce un quadro preoccupante: quasi duecento cavalli risultati positivi al doping in... Panoramica sull’argomento Si parla di: Cavalli dopati destinati al consumo, Animal Equality denuncia le falle della filiera italiana; Di Lauro (M5S): ‘Cavalli di circuiti ippici e di corse clandestine tra i Dpa, fare chiarezza’. Doping nelle corse al trotto ad Agnano, 8 rinviati a giudizio per maltrattamento di cavalliOtto rinviati a giudizio per presunto doping di cavalli nelle corse al trotto all’Ippodromo di Agnano. Contestati maltrattamento di animali e frode ... 2anews.it