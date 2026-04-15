Dominio Savona a Genova | Azzarini vola sui 10km trionfo totale

Nel campo di Villa Gentile a Genova si sono svolti i Campionati regionali di corsa su pista, con la partecipazione di atleti provenienti da vari club della regione. Durante l’evento, l’atleta dell’Atletica Arcobaleno Savona ha raggiunto il miglior risultato nei 10 chilometri, conquistando la vittoria. La manifestazione ha visto anche altre gare e prestazioni di rilievo tra gli atleti presenti.

Il campo di Villa Gentile a Genova ha ospitato i Campionati regionali di corsa su pista, un evento che ha il trionfo dei talenti dell’Atletica Arcobaleno Savona. In una giornata caratterizzata da prestazioni di alto livello, Andrea Azzarini si è imposto nella prova dei 10 chilometri, segnando un distacco netto sulla concorrenza e confermandosi il nuovo punto di riferimento regionale in questa disciplina. La competizione per la massima carica della categoria maschile ha un protagonista assoluto. L’atleta guidato dal tecnico Sergio Lo Presti ha mostrato una forma fisica rinnovata, dominando lo svolgimento della gara sui 10.000 metri. Il cronometro ha sancito la vittoria di Azzarini con un tempo di 31.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dominio Savona a Genova: Azzarini vola sui 10km, trionfo totale Campaccio Cross Country 2026: attesa per la prova maschile sui 10kmOltre alla spettacolare gara femminile, lo sguardo degli appassionati è rivolto anche a quella maschile sulla distanza dei 10 chilometri, prevista... Savona, trionfo folle contro la Praese: playoff in vista!Il Savona ha conquistato un trionfo fondamentale per le proprie ambizioni stagionali battendo la Praese con il punteggio di 3-2, un risultato che...