Savona trionfo folle contro la Praese | playoff in vista!

Il Savona ha vinto 3-2 contro la Praese in una partita valida per il campionato di calcio. La vittoria permette alla squadra di mantenere aperta la possibilità di partecipare ai playoff. La partita si è conclusa con il risultato favorevole per i padroni di casa, che hanno segnato tre reti, mentre gli ospiti ne hanno realizzate due. La sfida si è svolta in un clima di grande intensità.

Il Savona ha conquistato un trionfo fondamentale per le proprie ambizioni stagionali battendo la Praese con il punteggio di 3-2, un risultato che permette agli Striscioni di mantenere salda la speranza di accedere ai playoff. Con due sfide ancora da disputare prima della fine del campionato, la squadra ligure è ora nelle mani del proprio destino: una doppia vittoria nelle restanti partite garantirebbe matematicamente il diritto di disputare la fase post-season. La partita si è snodata attraverso momenti di estrema intensità, dove la capacità di reazione psicologica dei giocatori è stata determinante quanto la qualità tecnica. Dopo un primo tempo dominato dagli uomini di Sarpero, conclusosi sul 2-0, la gara ha vissuto una fase centrale più tesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, trionfo folle contro la Praese: playoff in vista! Savona trionfa sulla Praese: doppietta acrobatica e tre punti chiaveIl Savona ha superato la resistenza della Praese con un netto 2-1, consolidando il proprio percorso in una domenica di calcio ligure caratterizzata... Leggi anche: Felipe Melo incita il Galatasaray in vista del playoff contro la Juventus: l’ex Inter punge i bianconeri – FOTO