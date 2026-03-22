Domenica di sport in TV | il programma del 22 marzo e dove vedere le gare

Domenica 22 marzo il palinsesto sportivo offre un programma ricco di eventi trasmessi in diretta fin dalle prime ore del mattino. Diverse competizioni di calcio, ciclismo e altri sport saranno visibili sui principali canali televisivi, con partite e gare che coinvolgono squadre e atleti di varie discipline. La giornata si presenta come un’occasione per seguire numerosi appuntamenti sportivi senza interruzioni.

Oggi, domenica 22 marzo, il palinsesto sportivo sarà estremamente ricco e variegato, con eventi in diretta fin dalle prime ore del mattino. Domina ovviamente la Serie A, con diverse partite importanti, a partire dal lunch match delle 12.30. Gare importanti che coinvolgono squadre impegnate nella lotta e per le posizioni europee. Chiuderà in serata il posticipo Fiorentina-Inter, fondamentale per i nerazzurri che vogliono mantenere a debita distanza Milan e Napoli. Uno dei poli principali dell’attenzione è rappresentato dai tornei in corso negli Stati Uniti, ovvero l’ATP Masters 1000 di Miami e il WTA 1000 di Miami. Oggi scendono in campo diversi protagonisti italiani, tra cui Matteo Berrettini, impegnato in un match importante per il passaggio del turno, e Jasmine Paolini, chiamata a una sfida impegnativa contro Jelena Ostapenko. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Buon sabato sera a tutti. Ci aspetta una domenica di tempo incerto su molte delle regioni italiane. Rischio di piovaschi specie nell'interno e le temperature saranno tutt'altro che calde. Scopri di più! https://app.meteoeradar.it/pHdP/ITsoc facebook