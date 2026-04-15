Docentiit | il punto di riferimento per chi vuole insegnare e trovare supplenze

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Supplenze Sostegno, conferma dei docenti precari nel 2026/27: requisiti e tempi nella circolare. Il Punto di Chiara CozzettoNel corso della trasmissione, Chiara Cozzetto ha chiarito che la nuova circolare ministeriale non introduce novità sostanziali, ma fornisce...