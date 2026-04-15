Dl Sicurezza il Csm approva il parere e accende l’alert sul fermo preventivo | può ampliare la discrezionalità della polizia

Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato con 15 voti a favore, 7 contrari e 5 astensioni un parere sul decreto-legge sulla sicurezza. L’atto solleva preoccupazioni riguardo alla possibilità di ampliare la discrezionalità delle forze di polizia attraverso il fermo preventivo. La decisione arriva nel contesto di un dibattito acceso tra le diverse componenti dell’organo di autogoverno della magistratura.

Il plenum del Csm ha approvato il parere sul Dl Sicurezza, varato dal Governo nel febbraio scorso e da trasmettere al ministero della Giustizia. Il voto si è chiuso con 15 favorevoli, 7 contrari e 5 astensioni. Al centro del parere della Sesta Commissione ci sono le disposizioni introdotte dal Governo e «destinate a incidere sull’amministrazione della giustizia». Il documento richiama le norme relative all’uso di armi proprie o improprie, quelle sulla prevenzione della violenza giovanile, le misure sui poteri di prevenzione e controllo nelle manifestazioni in luogo pubblico, gli interventi sui permessi per i detenuti al 41bis e per i detenuti collaboratori di giustizia, oltre alle disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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