Il divorzio tra il presidente e la premier si manifesta anche sui social, con quest’ultima che ha preso le distanze dalla posizione del leader riguardo agli insulti rivolti al Papa. In risposta, il presidente ha espresso il suo disappunto, definendo l’atteggiamento della premier inaccettabile e sottolineando di essere scioccato dalla mancanza di supporto sulla questione della guerra. La vicenda evidenzia tensioni tra i due protagonisti.

Trump, furioso per l’altolà della Meloni sugli insulti al Papa, attacca: «Inaccettabile è lei. Sono scioccato: non ha coraggio, non mi aiuta con la guerra». Per Giorgia (che ha scaricato Netanyahu) è quasi un assist. Ma ora ha una nuova sfida tra Usa e Ue. Mentre l’opposizione vive di miserie. Prima era una cheerleader, ora un servo sciocco. In altre parole, qualunque cosa dica e faccia, per l’opposizione Giorgia Meloni comunque sbaglia. Nella foga di attaccarla anche ora che ha preso le distanze dalle volgari accuse di Trump al Papa, a Riccardo Ricciardi, capogruppo dei 5 stelle alla Camera, scappa la frizione. Giuseppe Conte, appena più misurato del suo capogruppo, a Meloni rimprovera di essere stata ambigua e dunque, ora che i nodi vengono al pettine, di pagare la mancanza di linearità.🔗 Leggi su Laverita.info

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S3 E17: Divorzio all'americana | È solo sesso

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