Affari tuoi Benedetta piange | Divorzio

Benedetta ha annunciato il divorzio durante la puntata di Affari tuoi, lasciando il pubblico senza parole. La concorrente si è commossa mentre parlava della fine del suo matrimonio, che durava da diversi anni. Stefano De Martino ha cercato di alleggerire l’atmosfera, invitando gli altri partecipanti a scambiarsi un gesto di affetto. La scena ha suscitato molta attenzione sui social, dove molti hanno commentato con empatia. La puntata continua, ma l’episodio rimarrà impresso per l’emozione trasmessa.

"Datevi un bacio, dai, datevi un bacio!". Stefano De Martino intuisce subito la malaparata e prova a tamponare la falla nel finale di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1. E' appena terminata malissimo l'avventura di B enedetta, la pacchista di Campobasso. La delusione è palpabile e la sensazione è che la bella molisana ce l'abbia un po' con il marito Maurizio, che l'ha accompagnata in studio. Il ragazzo è particolarmente vivace, fin da quando in avvio racconta come l'ha abbordata. Un piccolo incidente d'auto, un biglietto lasciato sul parabrezza e una promessa ben poco galante di "tamponamento". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

