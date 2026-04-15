Diritti delle donne partita solidale allo stadio Mazzola | oltre mille euro raccolti Non siete sole

Nonostante la pioggia battente, più di 250 persone si sono radunate allo Stadio Valentino Mazzola per una serata dedicata ai diritti delle donne. Durante l’evento, è stata raccolta una somma che supera i mille euro, destinata a sostenere iniziative a favore della parità di genere. La manifestazione ha visto momenti di condivisione e solidarietà, con un messaggio chiaro: “Non siete sole”.

Sotto una pioggia incessante, ma davanti a oltre 250 persone, è andata in scena una serata intensa, emozionante e carica di significato allo Stadio Valentino Mazzola. La partita “In campo per i diritti di tutte le donne“ ha visto sfidarsi cantanti, musicisti e calciatrici romagnole in una sfida.🔗 Leggi su Riminitoday.it Cantanti e musicisti in campo per dire no alla violenza sulle donne, allo stadio Mazzola la partita solidaleAllo stadio Mazzola cantanti e musicisti romagnoli scenderanno in campo per raccogliere fondi a favore delle donne e dei bambini accolti nelle case... Temi più discussi: Attenzione ai diritti delle donne durante la partita degli uomini; In campo per i diritti. A Santarcangelo va in scena la partita contro la violenza sulle donne: orario e luogo; Sport e solidarietà, a Santarcangelo ‘In campo per i diritti’; Cantanti e musicisti in campo per le donne vittime di violenza. I diritti delle donne durante la partita degli uominiIniziativa della Commissione provinciale pari opportunità e dell’FC Südtirol in occasione della partita in casa contro il Modena ... ladigetto.it Santarcangelo, la pioggia non frena la partita benefica per sensibilizzare sui diritti delle donneUn risultato che porta le sfide fra le due Nazionali romagnole in parità dopo la prima partita dello scorso autunno e apre le porte a una bella per solidarietà. Il vero risultato è stato infatti u ... altarimini.it La Corte suprema riconosce a Wright Prospecting diritti sulle royalties. Hancock Prospecting mantiene la proprietà del polo minerario di ferro nel Pilbara. - facebook.com facebook “Cpr come carcere, ma non c’è tutela per i diritti dei prigionieri” Intervista a Mario Serio (Collegio, garante dei detenuti) Angela Stella, l’Unità x.com