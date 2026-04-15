Dirigenti e rugby Cugini | Esempio di distacco dalla realtà con denaro pubblico

Un dibattito si apre intorno a un investimento pubblico destinato a dirigenti coinvolti nel rugby, con alcune voci che lo definiscono uno spreco di risorse mentre altri lo considerano parte di un percorso formativo per il personale comunale. La questione ha suscitato discussioni tra chi critica la gestione e chi difende l’iniziativa, senza che siano state ancora fornite precisazioni ufficiali sui dettagli dell’operazione.