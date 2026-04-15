Dirigenti e rugby Cugini | Esempio di distacco dalla realtà con denaro pubblico
Un dibattito si apre intorno a un investimento pubblico destinato a dirigenti coinvolti nel rugby, con alcune voci che lo definiscono uno spreco di risorse mentre altri lo considerano parte di un percorso formativo per il personale comunale. La questione ha suscitato discussioni tra chi critica la gestione e chi difende l’iniziativa, senza che siano state ancora fornite precisazioni ufficiali sui dettagli dell’operazione.
Per qualcuno un enorme spreco, per altri una normale attività di formazione dedicata al personale del Comune. Ha diviso la politica cittadina la notizia, pubblicata su questo giornale, della spesa relativa ad un’attività di team building rivolta ai dirigenti dell’ente (una decina) e ai funzionari.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
«Iren e il distacco dalla realtà: se il "modello Piacenza" è un successo, perché la città soffre?»«C’è una distanza siderale tra i grafici mostrati negli uffici di Iren Ambiente e i sacchetti abbandonati che costellano i nostri marciapiedi.
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