Rugby gratis per gli universitari | Esempio concreto di accoglienza

L'Università Politecnica delle Marche introduce il rugby gratuito per gli studenti, offrendo un’opportunità concreta di integrazione e attività sportiva. Con iniziative come questa, si promuove un ambiente di inclusione e benessere tra i giovani universitari, valorizzando lo sport come strumento di socializzazione e crescita personale. Un esempio di attenzione alle esigenze degli studenti, che può favorire un approccio più aperto e partecipativo all’interno del campus.

Placcaggi, mischie e terzo tempo. Da oggi il rugby è di casa anche tra i banchi dell' Università Politecnica delle Marche. Firmato ieri mattina l'accordo tra il Comune e l' Unione Rugbistica Anconitana: palestre, campi e corsi aperti a costo zero per tutti gli studenti universitari. Non serve essere campioni, basta avere voglia di provare. L'intesa fa parte del progetto "Ancona città universitaria" e si aggiunge alla University Card, già attiva con sessanta attività convenzionate e oltre trecento iscritti. Ora però non ci sono solo sconti al bar o in libreria, nei negozi e nelle palestre: c'è uno sport vero, fatto di valori solidi.

