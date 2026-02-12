Esce ' Pisa nelle sue dimore storiche' di Manfredo Lapi Gatteschi | 49 palazzi raccontano l’anima della città

È disponibile su Amazon “Pisa nelle sue dimore storiche”, il nuovo volume di Manfredo Lapi Gatteschi, dedicato alla riscoperta delle architetture e delle famiglie che hanno plasmato nei secoli il volto della città. Il libro si articola in quattro capitoli, uno per ciascuno dei quartieri storici di Pisa, e propone un percorso organico attraverso 49 palazzi storici, analizzati sotto il profilo architettonico, genealogico e araldico. Non una semplice raccolta descrittiva, ma un’opera di ricostruzione storica che intreccia documenti d’archivio, passaggi di proprietà, alleanze familiari e trasformazioni urbane.🔗 Leggi su Pisatoday.it

