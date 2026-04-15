Difensori consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 33ª giornata

Per la 33ª giornata di campionato, sono stati stilati i consigli sui difensori da schierare al fantacalcio, suddividendoli in fasce in base alle prestazioni e alle opportunità di rendimento. La guida analizza i giocatori più affidabili, quelli da evitare e le scelte più ponderate per ottimizzare le formazioni. Un elenco dettagliato aiuta gli appassionati a orientarsi tra i nomi e le strategie per questa fase del campionato.

La 33ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 17 aprile alle 18.30 con Sassuolo-Como e si chiuderà lunedì 20 aprile con Lecce-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 33ª giornata Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 33ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per l'attacco Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 33ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per il centrocampo