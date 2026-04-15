Attaccanti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 33ª giornata
Per la 33ª giornata di campionato, gli appassionati di fantasy football trovano utile una guida dettagliata sugli attaccanti da scegliere. La suddivisione in fasce aiuta a individuare i nomi più affidabili e quelli da evitare, considerando le prestazioni recenti e le opportunità di segnare. Questa analisi mira a facilitare la formazione, offrendo una panoramica chiara sui giocatori più indicati per questa fase del torneo.
La 33ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 17 aprile alle 18.30 con Sassuolo-Como e si chiuderà lunedì 20 aprile con Lecce-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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