Per la 33ª giornata di campionato, gli appassionati di fantasy football trovano utile una guida dettagliata sugli attaccanti da scegliere. La suddivisione in fasce aiuta a individuare i nomi più affidabili e quelli da evitare, considerando le prestazioni recenti e le opportunità di segnare. Questa analisi mira a facilitare la formazione, offrendo una panoramica chiara sui giocatori più indicati per questa fase del torneo.

La 33ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 17 aprile alle 18.30 con Sassuolo-Como e si chiuderà lunedì 20 aprile con Lecce-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 33ª giornata

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