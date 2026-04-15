Un nutrizionista ha condiviso un menù settimanale pensato per contrastare la ritenzione idrica, concentrandosi sull’assunzione di potassio e sulla riduzione del sale. Nel suo intervento, ha spiegato quali alimenti preferire e quali evitare, offrendo indicazioni pratiche per seguire una dieta equilibrata. Sono stati forniti suggerimenti specifici per integrare questi principi nella routine quotidiana, senza entrare nel merito di strategie alternative o approcci personalizzati.

La ritenzione idrica è un disturbo molto diffuso, che interessa soprattutto le donne e che va ben oltre l’essere un semplice problema estetico: è una condizione legata a diversi fattori, tra cui alimentazione, idratazione e circolazione, e può incidere sul benessere generale dell’organismo. Proprio per questo intervenire a tavola può fare la differenza. Scegliere gli alimenti giusti e impostare una dieta equilibrata è uno dei primi passi per contrastarla in modo efficace, come spiega a Gazzetta Active il dottor Riccardo Roveda, biologo nutrizionista: “La ritenzione idrica è un accumulo di acqua negli spazi fuori dalle cellule, chiamati spazi interstiziali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dieta contro la ritenzione idrica: il menù settimanale del nutrizionista

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