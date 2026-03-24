malva il colore che conquista la primavera

Tra le tinte più in voga della primavera 2026, il malva si afferma come uno dei colori più scelti nel settore della moda. Questa nuance, apprezzata per la sua delicatezza, si nota frequentemente nelle collezioni di diverse case di moda e nel vestiario di molte persone. La sua presenza si manifesta in abiti, accessori e dettagli che caratterizzano le tendenze stagionali.

Tra le nuance protagoniste della stagione primaverile 2026, il malva si conferma uno dei colori moda più ricercati e apprezzati del momento. Raffinato, delicato e incredibilmente versatile, questo tono si impone come una delle principali tendenze cromatiche della primavera-estate, conquistando passerelle, guardaroba e perfino l’arredamento contemporaneo. Il malva è una tonalità elegante che nasce dall’incontro armonioso tra lilla, lavanda e rosa, dando vita a una sfumatura polverosa e sofisticata, capace di evocare immediatamente un senso di leggerezza, freschezza e romanticismo. Si tratta di un viola chiaro con una lieve dominante rossa, una caratteristica che gli conferisce personalità senza risultare invadente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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