Derby Primavera | il Padova strappa la vittoria al Cittadella

Nel match di Primavera tra Padova e Cittadella, i biancoscudati hanno conquistato una vittoria per 1-0. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con il gol che ha deciso il risultato finale. La sfida si è svolta sul campo, senza altri episodi rilevanti da segnalare.

Il derby giovanile tra Padova e Cittadella si è concluso con un successo per i biancoscudati, che hanno superato gli avversari per 1-0 in una sfida decisa nel finale. La gara, disputata presso lo Stadio Appiani, ha la squadra della Primavera di Mister Cincione prevalere su una formazione del Cittadella che ha opposto una resistenza serrata durante tutto l’incontro. La gestione dei tempi e il colpo decisivo di Carlin. Fin dai primi minuti di gioco, i ragazzi guidati da Cincione hanno mostrato una spinta costante, cercando di imporsi sul campo con un ritmo elevato. Nonostante il controllo del territorio e le varie occasioni create nella prima frazione, il risultato è rimasto bloccato fino alla ripresa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby Primavera: il Padova strappa la vittoria al Cittadella Cittadella impantanato. Tuttocuoio strappa il pariTUTTOCUOIO 0 CITTADELLA 0 TUTTOCUOIO: Desjardinis, Damcevski (17’st Ingegneri), Crasta, Fernandes, Foresta, Di Natale (32’st Fino), Renda, Sichi, Del... Leggi anche: Il derby in programma alle 15. La Primavera a Parma per la vittoria perduta e inseguire i playoff