Cittadella impantanato Tuttocuoio strappa il pari

Nel match tra Tuttocuoio e Cittadella, le due squadre non sono riuscite a sbloccare il risultato, terminando con uno 0-0. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnate nella fase offensiva, ma senza trovare la rete, lasciando il punteggio invariato fino al termine. Di seguito i titolari e i cambi effettuati nel corso dell'incontro.

TUTTOCUOIO 0 CITTADELLA 0 TUTTOCUOIO: Desjardinis, Damcevski (17’st Ingegneri), Crasta, Fernandes, Foresta, Di Natale (32’st Fino), Renda, Sichi, Del Peschio (30’st Alvarez), Chiti, Coppola. A disp.: Ricco, Fino, Ingegneri, Alvarez, De Martino, Rabi, Grandinetti, Krasniqi. All. Firicano CITTADELLA: Celenza; Carretti, Fort, Calanca, Sardella (40’st Barozzini); Morello (16’st Manzotti), Teresi (29’st Marchetti), Dodaro, Camara (10’st Sala); Caprioni, Arrondini. A disp.: Muzio, Boccaccini, Manzotti, Marchetti, Sabotic, Crosariol, Berziga. All. Bertani (Gori squalificato) Arbitro: Cisternini di Seregno Note: ammoniti Damcevski, Foresta, Manzotti, Desjardinis Sotto il diluvio e su un campo al limite, la Cittadella si fa impantanare sullo 0-0 a Ponte a Egola dal fanalino Tuttocuoio, rimandando il ritorno alla vittoria fuori casa che manca da 3 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cittadella impantanato. Tuttocuoio strappa il pari Pari spettacolare a Udine, Pisa rimonta due volte e strappa il 2-2In un incontro equilibrato al Bluenergy Stadium, Udinese e Pisa si sono divise la posta in palio con un pareggio per 2-2. Leggi anche: Il Poggibonsi lotta e strappa il pari. Scandicci sprecone: rigore fallito! Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Cittadella impantanato. Tuttocuoio strappa il pari. Cittadella, profumo di vetta: Caprioni ribalta il TuttocuoioLa Cittadella da rimonta colpisce ancora e dopo la Correggese ribalta anche il Tuttocuoio, ottenendo la terza vittoria in 4 gare. L’uomo da copertina è Lorenzo Caprioni con una doppietta nella ripresa ... ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.