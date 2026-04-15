Dentro all' auto la mazza da baseball e il taglierino | scatta la denuncia

Durante un controllo, gli agenti hanno trovato all’interno di un’auto una mazza da baseball e un taglierino. La presenza di questi oggetti ha portato alla denuncia del conducente. Nessuna altra informazione sulla vicenda è stata resa nota. La polizia ha confermato di aver sequestrato gli oggetti trovati nel veicolo.

Viaggiava portandosi dietro una mazza da baseball e un taglierino. Ma la polizia se n'è accorta ed è scattata la denuncia. Mazza e taglierino nell'autoL'episodio è avvenuto nella giornata di martedì 14 aprile, nel corso di un servizio straordinario di prevenzione e controllo della polizia di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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