Dall’obiettivo di Napoli ai grandi brand | il salto di Umberto Buglione

Un giovane fotografo napoletano di 29 anni ha iniziato la sua carriera lavorando su set locali a Napoli, per poi espandere il suo lavoro a scene di moda e pubblicità a New York e Dubai. La sua attività si concentra sulla creazione di immagini per grandi marchi e riviste internazionali, portando avanti un percorso che ha portato la sua fotografia oltre i confini della città natale.

Un fotografo napoletano di 29 anni sta ridefinendo i canoni dell’estetica editoriale internazionale attraverso una carriera che ha il passaggio dai set locali a quelli di New York e Dubai. Umberto Buglione, caratterizzato da un approccio audace e da una visione che fonde l’urgenza della giovinezza con la disciplina professionale, sta costruendo un percorso basato sulla capacità di generare immagini capaci di resistere al tempo. Dall’intuizione napoletana alla disciplina dei grandi centri metropolitani. Il percorso creativo di Buglione non è frutto di una pianificazione accademica, ma di un’evoluzione geografica e mentale che ha trasformato l’istinto in metodo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’obiettivo di Napoli ai grandi brand: il salto di Umberto Buglione La moda diventa artificiale: "Usiamo l’AI per confezionare le immagini dei grandi brand"Da Riccione al Lussemburgo, per inseguire le nuove derive dell’intelligenza artificiale. Calciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissimeCalciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissime Castellanos, l’ex Lazio svela: «La mia idea...