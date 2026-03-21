La moda diventa artificiale | Usiamo l’AI per confezionare le immagini dei grandi brand

Da Riccione al Lussemburgo, le aziende del settore moda stanno utilizzando l’intelligenza artificiale per creare immagini e contenuti visivi. Le grandi marche impiegano strumenti digitali avanzati per realizzare materiali promozionali e campagne pubblicitarie, sostituendo spesso le sessioni fotografiche tradizionali con immagini generate artificialmente. Questa tendenza si sta diffondendo rapidamente, coinvolgendo diversi attori dell’industria e modificando il modo di presentare i prodotti.

Da Riccione al Lussemburgo, per inseguire le nuove derive dell’intelligenza artificiale. E’ questa la storia di Mattia Raffaelli, classe 1994, da sempre nel mondo dell’innovazione con RoomMate prima, un software per la gestione degli affitti e ora pronto a una nuova avventura con Sartic, una realtà che promette di rivoluzionare il modo in cui i grandi brand producono contenuti visivi, attraverso l’Ai. "Un cambio di rotta nato quasi per caso", spiega lui; ma guidato da una forte curiosità verso l’ innovazione e dalla volontà di creare qualcosa di nuovo. Come nasce il suo passaggio dall’immobiliare all’AI?? "Venivo dal mondo immobiliare: avevo fondato una startup, RoomMate, un software per la gestione degli affitti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La moda diventa artificiale: "Usiamo l’AI per confezionare le immagini dei grandi brand" Articoli correlati Gucci, Ferragamo e Coveri: chi comanda i grandi brand dell'alta moda fiorentinaDinastie familiari, miliardari emiratini, manager e figli d'arte: ecco che fine hanno fatto i grandi marchi della moda made in Florence. Immagini intime generate dall’intelligenza artificiale: l’allarme dei Garanti, attenzione ai minoriIl Garante per la protezione dei dati personali italiano e più di sessanta Autorità di controllo di diversi Paesi hanno sottoscritto una... Tutti gli aggiornamenti su La moda diventa artificiale Usiamo l'AI... Argomenti discussi: La moda diventa artificiale: Usiamo l’AI per confezionare le immagini dei grandi brand; Raffaele Gaito: Da Meta ad Amazon, va di moda l'AI washing: una comoda scusa per licenziare (di A. Sarno).