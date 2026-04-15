Rocío Muñoz Morales, attrice di origini spagnole, ha deciso di trasferirsi in Italia per sviluppare la sua carriera nel mondo dello spettacolo e costruire la famiglia. La sua formazione include studi di giornalismo, danza e recitazione, e ha portato avanti un percorso professionale che spazia dal teatro al cinema. La sua esperienza si è articolata in diverse tappe, che hanno contribuito alla sua affermazione nel settore.

Rocío Muñoz Morales, l’attrice spagnola che ha scelto l’Italia per costruire il proprio percorso professionale e familiare, ha tracciato le radici del suo successo attraverso un percorso di studi che spazia dal giornalismo alla danza, fino alla formazione accademica nella recitazione. Nata a Madrid il 10 giugno 1988, la donna, il cui nome evoca la rugiada, ha trasformato la passione infantile per il ballo in una solida carriera nel mondo dello spettacolo, diventando oggi anche una guida per le nuove generazioni di attori. Dalle basi del giornalismo alla conquista del grande schermo italiano. Il cammino artistico della protagonista non è stato immediato, ma frutto di una preparazione multidisciplinare iniziata con lo studio della comunicazione e del giornalismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla danza al grande schermo: il percorso di Rocío Muñoz Morales

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