Dalla cittadinanza italiana all’intervista a Trump contro Meloni chi è la giornalista Maria Bartiromo

Maria Bartiromo è una giornalista nota per le sue interviste e approfondimenti nel settore economico e politico. Recentemente ha condotto un'intervista a Donald Trump pubblicata sul Corriere della Sera, durante la quale l’ex presidente ha commentato i rapporti con la presidente del Consiglio, sottolineando un cambiamento nel rapporto tra i due. La giornalista si è soffermata anche sulle questioni legate alla cittadinanza italiana e alle dichiarazioni di Trump relative alla guerra in Iran.

(Adnkronos) – "Non abbiamo più lo stesso rapporto". Dopo l'intervista al Corriere della Sera, Donald Trump risponde ad una domanda sulle relazioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la guerra in Iran. A intervistarlo è Maria Bartiromo, giornalista di punta del network cche ha ricevuta la cittadinanza "per meriti speciali" solo pochi mesi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Addio a Bianca Maria Piccinino, prima giornalista televisiva italiana, intervistò Lady Diana e GorbaciovRoma saluta Bianca Maria Piccinino, che si è spenta il 20 luglio 2025 all’età di 101 anni. Chi è Maria Bruno, giornalista di Mediaset: età, carriera, fidanzato, InstagramSe segui i programmi di approfondimento di Rete 4 e Canale 5, avrai sicuramente notato Maria Bruno, con la sua professionalità. Panoramica sull’argomento Si parla di: Dalla cittadinanza italiana all'intervista a Trump contro Meloni, chi è la giornalista Maria Bartiromo. Dalla cittadinanza italiana all’intervista a Trump contro Meloni, chi è la giornalista Maria Bartiromo(Adnkronos) – Non abbiamo più lo stesso rapporto. Dopo l’intervista al Corriere della Sera, Donald Trump risponde ad una domanda sulle relazioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l ... msn.com Lo strano caso di Maria Bartiromo, giornalista trumpiana che diventa italiana per meriti specialiGrazie per avermi invitato Maria. Antonio Tajani si è appena accomodato negli studi televisivi di Fox News, il network conservatore americano. Davanti a lui c’è Maria Bartiromo, nota conduttrice ... huffingtonpost.it