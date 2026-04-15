Dal titolo di Più bello d’Italia al seminario | la scelta radicale di Edoardo Santini

Edoardo Santini, noto per aver vinto il titolo di “Più bello d’Italia”, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e delle passerelle per intraprendere un percorso religioso. Dopo aver partecipato a un seminario, ha optato di dedicarsi alla vocazione sacerdotale, abbandonando così la carriera nel settore della moda. La sua scelta ha attirato l’attenzione di chi conosceva il suo passato pubblico.

Dalle passerelle della moda al seminario: la parabola sorprendente di Edoardo Santini, il giovane “Mister Italia” che ha scelto di lasciare il successo per abbracciare la vocazione al sacerdozio. Qualcosa all’improvviso è cambiato, ma lo sappiamo: Dio è capace di sconvolgere i nostri piani, anche quando sembrano essere apparentemente perfetti. Quella chiamata che sentiva e che, all’inizio, non sembrava essere così forte, piano piano si è fatta sempre più largo. Dio fa cose che sembrano impossibili ma, soprattutto, sono incomprensibile alla nostra mente. Mai riusciremo a capire a pieno il piano ed il progetto che il Signore ha per ciascuno di noi, specialmente quando la nostra vita sembra esser perfetta, quando tutto sembra andare liscio come l’olio.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Dal titolo di “Più bello d’Italia” al seminario: la scelta radicale di Edoardo Santini Notizie correlate Leggi anche: Il Borgo dei Borghi 2026, i 20 paesi in gara per il titolo di più bello d'Italia “Era il più bello d’Italia!”. Città italiana devastata dal maltempo: danni incalcolabiliMattinata di forte criticità nel Sud Italia, con Calabria e Sicilia interessate dagli effetti del Mega Ciclone Nils, una perturbazione di origine... Una raccolta di contenuti Si parla di: Edoardo, il più bello d’Italia è un seminarista felice. Edoardo Santini, il più bello d’Italia entra in seminarioEdoardo Santini, eletto Il più bello d’Italia nel 2019, ha deciso di cambiare drasticamente vita. L’annuncio ha sconvolto i suoi followers, che non riescono ad immaginarlo nell’abito talare. Il ... 105.net Edoardo Santini, da più bello d’Italia al seminarioSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it