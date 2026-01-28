Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Le cose non dette

Da giovedì, al cinema, torna l’appuntamento con un grande film ogni settimana. Si parte con

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del film che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top Tre, quella riservata invece alla musica, ci è sembrato naturale proporre anche uno spazio dedicato alla Settima Arte ispirato a un capolavoro meno conosciuto del grande maestro Dino Risi: Il giovedì. Per questa settimana, tra le nuove uscite attese in sala da giovedì 29 gennaio, abbiamo scelto Le cose non detto di Muccino.🔗 Leggi su Quicomo.it

