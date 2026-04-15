L’uso delle dimore storiche come volano per il settore turistico e lo sviluppo locale è stato al centro di un intervento di un rappresentante del governo. La discussione si è concentrata sull’importanza di valorizzare i patrimoni architettonici e culturali italiani per attirare visitatori e promuovere l’economia delle aree interessate. La posizione condivisa sottolinea il ruolo delle strutture storiche nella promozione del territorio e nella crescita del settore turistico nazionale.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “L'Italia è la nazione della bellezza e dobbiamo saperla rappresentare per attrarre ancora più turisti. Abbiamo dimore storiche straordinarie e c'è chi le cura. Oggi, però, l'economia è cambiata e le istituzioni devono essere vicine anche alla proprietà privata, affinché queste realtà possano essere offerte al meglio e continuare a garantire la tenuta del territorio.” Ha dichiarato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, intervenuto alla 49esima Assemblea dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, dal titolo “Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese”, tenutasi a Roma al Teatro Argentina.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cultura, Lollobrigida: "Dimore storiche motore di turismo e sviluppo territoriale"

Notizie correlate

Leggi anche: Cultura, Odescalchi (Adsi): "Dimore storiche motore economico e presidio dei territori"

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Vinitaly, Serluca, Unire Vinitaly e America’s Cup è un un risultato importante per la promozione del territorio’; Vinitaly, Maraio: Il Turismo enogastronomico è una leva strategica, investiamo su identità e territori; Zelensky in visita oggi a Roma, incontrerà Mattarella e Meloni; Arsenal-Sporting Lisbona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Cultura, Lollobrigida: Dimore storiche motore di turismo e sviluppo territorialeL’Italia è la nazione della bellezza e dobbiamo saperla rappresentare per attrarre ancora più turisti. Abbiamo dimore storiche straordinarie e c’è chi le cura. Oggi, però, l’economia è cambiata e le ... adnkronos.com

Dimore storiche da patrimonio a risorsa economica, a Roma assemblea AsdiLa 49esima Assemblea dal titolo Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese ... adnkronos.com

Nasce a Macerata "SineClub", il nuovo cineforum ideato da un gruppo di giovani per riportare la cultura del confronto in città. Si parte venerdì 17 aprile al Cinema Italia con la proiezione de "L'Odio" di Kassovitz - facebook.com facebook

Topolino sotto la Mole parla torinese. La lingua e la cultura piemontese diventa fumetto x.com