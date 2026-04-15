Crans Montana Regione presenta un vademecum per salvare vite dagli incendi

Una regione ha pubblicato un vademecum di 12 pagine, illustrato e semplice da leggere, dedicato principalmente ai giovani. Il documento fornisce indicazioni pratiche su come comportarsi in caso di incendio, con l’obiettivo di favorire comportamenti corretti e sicuri. Il materiale sarà distribuito nelle scuole e nelle comunità locali per aumentare la consapevolezza sui rischi e le modalità di intervento in situazioni di emergenza.

Un opuscolo di 12 pagine, sintetico e illustrato, pensato soprattutto per i più giovani, per spiegare come comportarsi correttamente in caso di incendio. È stato presentato a Palazzo Lombardia il nuovo vademecum informativo “Emergenza incendio, cosa faccio?”, promosso dall’assessore alla.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Crans-Montana, la Lombardia lancia la guida anti-incendio. Il papà di Chiara Costanzo: “Strumento per salvare vite”Milano, 15 aprile 2026 – A pochi mesi dalla tragedia di Crans-Montana, in cui hanno perso la vita sei giovani italiani, è stato presentato oggi in... Crans-Montana, controlli a Viterbo dopo la strage: l'obiettivo è prevenire incendi in discoteche e localiL'eco del dramma consumatosi al “Le Constallation” di Crans-Montana arriva forte e chiaro fino a Viterbo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tragedia di Crans-Montana: l’Italia può costituirsi parte civile?; Crans-Montana, da Uil Scuola una borsa di studio in memoria di Riccardo Minghetti; REGIONE LOMBARDIA * : CRANS MONTANA, DOMANI ASSESSORE LA RUSSA PRESENTA OPUSCOLO 'EMERGENZA INCENDIO, COSA FACCIO?'; Gli effetti della tragedia di Crans-Montana: Minata l'immagine di porto sicuro della Svizzera. Strage di Crans-Montana, un fondo speciale di Regione Lombardia per vittime e sopravvissutiMilano, 17 febbraio 2026 – Regione Lombardia dalla parte delle vittime e dei feriti di Crans-Montana. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione - prima firmataria Barbara Mazzali ... ilgiorno.it Strage di Crans Montana: Regione parte civile con lo Stato? Intanto c’è il via libera in ConsiglioMilano – Una strada ci sarebbe: aggiungersi allo Stato. In questo modo Regione Lombardia potrebbe costituirsi parte civile nel processo che dovrà fare chiarezza sul rogo divampato la notte di ... ilgiorno.it Disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Sono solo alcune delle accuse che la Procura di Roma muove a Jaques Moretti e alla moglie Jessica nell’ambito del procedimento legato all’incendio di Crans Montana che ha provocato la morte di 41 persone tra - facebook.com facebook Crans-Montana, il Comune fa quadrato attorno a Nicolas Féraud. x.com