Crans Montana Regione presenta un vademecum per salvare vite dagli incendi

Da quicomo.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione è stato pubblicato un opuscolo di 12 pagine, semplice e ricco di immagini, rivolto soprattutto ai giovani. Il vademecum fornisce indicazioni pratiche su come comportarsi in caso di incendio, con l’obiettivo di favorire comportamenti corretti e sicuri. Il materiale è stato distribuito in diverse aree pubbliche e scolastiche per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati agli incendi.

Un opuscolo di 12 pagine, sintetico e illustrato, pensato soprattutto per i più giovani, per spiegare come comportarsi correttamente in caso di incendio. È stato presentato a Palazzo Lombardia il nuovo vademecum informativo “Emergenza incendio, cosa faccio?”, promosso dall’assessore alla.🔗 Leggi su Quicomo.it

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