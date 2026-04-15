Crans Montana Regione presenta un vademecum per salvare vite dagli incendi

Nella regione è stato pubblicato un opuscolo di 12 pagine, semplice e ricco di immagini, rivolto soprattutto ai giovani. Il vademecum fornisce indicazioni pratiche su come comportarsi in caso di incendio, con l’obiettivo di favorire comportamenti corretti e sicuri. Il materiale è stato distribuito in diverse aree pubbliche e scolastiche per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati agli incendi.

Un opuscolo di 12 pagine, sintetico e illustrato, pensato soprattutto per i più giovani, per spiegare come comportarsi correttamente in caso di incendio. È stato presentato a Palazzo Lombardia il nuovo vademecum informativo “Emergenza incendio, cosa faccio?”, promosso dall’assessore alla.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Crans-Montana, la Lombardia lancia la guida anti-incendio. Il papà di Chiara Costanzo: “Strumento per salvare vite”Milano, 15 aprile 2026 – A pochi mesi dalla tragedia di Crans-Montana, in cui hanno perso la vita sei giovani italiani, è stato presentato oggi in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crans Montana, Regione presenta un vademecum per salvare vite dagli incendi; Tragedia di Crans-Montana: l’Italia può costituirsi parte civile?; Crans Montana, guida anti incendio realizzata dalla Regione; Crans-Montana, da Uil Scuola una borsa di studio in memoria di Riccardo Minghetti. Crans Montana, Regione presenta un vademecum per salvare vite dagli incendiUn opuscolo di 12 pagine, sintetico e illustrato, pensato soprattutto per i più giovani, per spiegare come comportarsi correttamente in caso di incendio. È stato presentato a Palazzo Lombardia il nuov ... quicomo.it Strage di Crans-Montana, un fondo speciale di Regione Lombardia per vittime e sopravvissutiMilano, 17 febbraio 2026 – Regione Lombardia dalla parte delle vittime e dei feriti di Crans-Montana. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione - prima firmataria Barbara Mazzali ... ilgiorno.it Il padre Lorenzo Rubino: "È in miglioramento, aspettiamo l’ok dei medici". La sopravvissuta di Crans-Montana continuerà le terapie all’ospedale Degli Infermi - facebook.com facebook Crans-Montana, il Comune fa quadrato attorno a Nicolas Féraud. x.com