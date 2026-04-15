Un documento di nove pagine depositato al Tribunale per i minorenni dell’Aquila fornisce nuovi dettagli sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli e sulle condizioni dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham dopo il trasferimento in una struttura protetta a Vasto. La relazione si concentra sulle modalità di alimentazione dei minori e sulla situazione familiare prima dello spostamento. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e interventi delle autorità.

Un documento di nove pagine depositato al Tribunale per i minorenni dell’Aquila riporta nuovi elementi sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli e sulle condizioni dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham dopo il trasferimento in una struttura protetta a Vasto. La relazione, firmata dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicologa Martina Aiello, analizza gli effetti dei cinque mesi trascorsi dai minori nella casa accoglienza, descrivendo cambiamenti nelle abitudini quotidiane, nell’alimentazione, nel sonno, nella socialità e nelle dinamiche educative. Relazione al Tribunale: effetti del trasferimento e cambiamento delle abitudini.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Cosa facevano mangiare ai figli”. Famiglia nel bosco, la scoperta sui genitori: ora è cambiato tutto

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