Grillo condannato per stupro di gruppo | impedimento legale all’esercizio dell’avvocato?

La Corte di Genova ha condannato Ciro Grillo per stupro di gruppo. La sentenza è arrivata il 6 febbraio 2026, in primo grado. Ora si chiede se questo possa influire sul suo ruolo di avvocato o sulla sua attività professionale. La decisione apre un fronte importante anche sul fronte legale e professionale.

**Un’esperienza di giuria inaspettata: il caso Ciro Grillo, presidente della Fondazione Grillo, condannato per stupro di gruppo, e il suo futuro professionale** A Genova, il 6 febbraio 2026, la Corte di Genova ha emesso una sentenza in primo grado che ha portato alla condanna di Ciro Grillo, fondatore della Fondazione Grillo, per stupro di gruppo. La vicenda, che ha coinvolto tre persone accusate insieme, ha colpito l’opinione pubblica con l’impatto di una storia di cronaca, ma soprattutto con l’ingresso in campo del protagonista: l’ex presidente della Fondazione, noto per il suo ruolo politico, culturale e mediatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Il ricorso di Ciro Grillo e dei tre genovesi dopo la condanna per stupro:Ignorate le nostre prove; Dalla ragazza 70 'non ricordo': su cosa è fondato il ricorso in appello di Ciro Grillo, condannato per stupro; Ciro Grillo presenta ricorso contro la condanna a otto anni per stupro di gruppo; Il dietrofront legislativo sulla tutela delle donne.

