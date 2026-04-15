Un politico commenta gli attacchi di un ex presidente, affermando che la leader di un partito ha dovuto riconoscere il fallimento della sua politica estera. Egli ricorda di essere stato capo del governo durante il primo mandato di quell’ex presidente e descrive la sua posizione come più moderata rispetto all’attuale. Inoltre, sottolinea che l’ex presidente è diventato più estremista e che, di conseguenza, risulta più complicato interagire con lui oggi.

“Io sono stato premier con il primo Trump, più moderato. Oggi è estremizzato e bisogna dire che è difficile oggi trattare con Trump. Ma è molto ingenuo l’atteggiamento di Meloni. E io non sono caduto in questa ingenuità”. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, alla presentazione del suo libro Una nuova primavera, alla Galleria Alberto Sordi di Roma, dopo gli attacchi del presidente americano alla premier Giorgia Meloni. Se la premier aveva incassato in Aula la solidarietà di Schlein dopo l’attacco di Trump, le parole di Conte e del M5s, così come quelle di Avs e di Renzi erano state meno “istituzionali”, più dure verso la presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte sugli attacchi di Trump: “Meloni ha dovuto constatare il fallimento della sua politica estera. Io mai Maga, semmai Miga”

Notizie correlate

Leggi anche: Trump scarica Meloni: “Inaccettabile è lei”. E’ il fallimento della politica estera a trazione sovranista del governo italiano

Leggi anche: Trump scarica Meloni: “Inaccettabile è lei”. È il fallimento della politica estera a trazione sovranista del governo italiano

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Meloni alla Camera, la sfida di Schlein e l'attacco di Conte: cosa hanno detto; È sempre Cartabianca: Piantedosi, Claudia Conte e gli incarichi che fanno discutere Video; Conte attacca il governo: F-35 da Sigonella, così si viola la Costituzione e il diritto internazionale; Trump contro Meloni, asse inatteso con Schlein e critiche di Conte.

La Schlein difende Giorgia sugli attacchi degli USA. Conte cinico: È ambiguaIl campo largo si divide anche nella crisi con Trump. Deliri Avs sul caso Israele: Una vittoria dei pro Pal ... msn.com

Piantedosi, prima uscita dopo il caso Conte: «Attacchi perché noi dalla parte giusta»Siede in prima fila tra il Cardinale Baldassare Reina e il capo della polizia Vittorio Pisani. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi fa gli onori di casa per le celebrazioni ... ilmessaggero.it

Ancora una volta, si addensano ombre inquietanti sulla gestione Conte dell’era Covid. Tra le tante scelte discutibili di quella stagione, emergono anche presunte richieste di percentuali sugli appalti pubblici, proprio nel pieno di una crisi sanitaria senza prec facebook

Ancora una volta, si addensano ombre inquietanti sulla gestione Conte dell’era Covid. Tra le tante scelte discutibili di quella stagione, emergono anche presunte richieste di percentuali sugli appalti pubblici, proprio nel pieno di una crisi sanitaria senza preced x.com