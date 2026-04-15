Dal 30 aprile al 2 maggio 2026, Conegliano ospiterà i Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle, con competizioni nelle discipline dei Gruppi Show e Precision. La manifestazione si svolgerà nella città in provincia di Treviso, coinvolgendo atleti provenienti da diversi paesi europei. L’evento rappresenta un momento di confronto tra le squadre europee e l’Italia, che si prepara a sfidare le altre nazioni nel settore.

Dal 30 aprile al 2 maggio 2026, la città di Conegliano, in provincia di Treviso, diventerà l’epicentro del pattinaggio artistico a rotelle europeo, ospitando i Campionati Europei dedicati alle discipline dei Gruppi Show e Precision. La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha confermato ufficialmente la composizione delle delegazioni azzurre che si sfideranno sul suolo veneto per il primato continentale. L’organigramma tecnico degli atleti italiani verso il podio veneto. La strategia della nazionale italiana si snoda attraverso una distribuzione capillare di talenti in diverse categorie competitive. Per quanto concerne la specialità del sincronizzato, l’Italia schiererà i Sincro Roller, insieme ai gruppi provenienti da Bologna, ovvero il Precision Skate Bologna e il Precision Team Albinea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conegliano 2026: l’Italia sfida l’Europa sul ghiaccio a rotelle

Olimpiadi 2026: Lollobrigida, l’oro sul ghiaccio ha radici nel pattinaggio a rotelle varesino.Francesca Lollobrigida ha fatto la storia dello sport italiano, conquistando una medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Invernali...

L'hockey ritorna sul ghiaccio. E il Club Milano sfida l'EuropaSi chiamerà Milano Hockey Club, parteciperà alla prossima ICE league, lega professionistica mitteleuropea che ora conta tredici squadre di Austria,...