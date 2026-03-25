Uccise i genitori per 12mila euro a Fano Luca Ricci condannato a 30 anni di carcere

Luca Ricci è stato condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio dei genitori avvenuto a Fano nel 2024. L'uomo aveva ucciso i genitori dopo aver loro detto di non avere i 12.000 euro necessari per mantenere la loro abitazione, che era stata pignorata e messa all’asta poco prima. La sentenza è stata pronunciata in tribunale e la vicenda è stata al centro dell’attenzione giudiziaria.

È stato condannato a 30 anni di carcere Luca Ricci, l'uomo che nel 2024 uccise i genitori a Fano. Ricci non sapeva come dire alla madre e al padre di non avere i 12mila euro che sarebbero serviti per permettere loro di continuare a vivere nella loro casa, finita poco prima all'asta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Uccise i genitori, Luca Ricci condannato a 30 anni: la lettura della sentenzaIl 50enne era imputato a Pesaro per il duplice omicidio per 12mila euro: niente ergastolo, 30 anni senza le aggravanti della premeditazione e della... Genitori uccisi per 12mila euro: il pm chiede l’ergastolo per Luca RicciPesaro, 11 marzo 2026 – Ergastolo con sei mesi di isolamento diurno, con le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi, della crudeltà e del... Una selezione di notizie su Luca Ricci Temi più discussi: Tavullia, scontro all'incrocio: impatto violento, ferita una donna; San Leo, escursionista cade sui monti Tausani: soccorso dal Soccorso Alpino; Gianrico Dario Ricci rischia l’ergastolo per avere ucciso a botte la madre Daniela Guerrini a Cinisello Balsamo; Ergastolo per l’uomo che incendiò la vicina per contese legate al parcheggio. Uccise i genitori che rischiavano lo sfratto: Luca Ricci condannato a 30 anniLa decisione della corte d'assise di Pesaro: nel giugno 2024 il duplice omicidio. Riconosciute le aggravanti dei futili motivi e del legame familiare, non la premeditazione e la crudeltà ... rainews.it Uccise i genitori a Fano: 30 anni di carcere a Luca Ricci, escluse premeditazione e crudeltàÈ stato condannato a 30 anni di carcere, con tre anni di libertà vigilata al termine della pena, Luca Ricci, il 50enne che il 24 giugno 2024 uccise i genitori nella loro abitazione a Fano, nel Pesares ... veratv.it Condannato a 30 anni Luca Ricci per il delitto dei genitori avvenuto a Fano nel 2024 - facebook.com facebook