Ragazzi morti in via Cantoni a Milano il 26enne accusato del rogo | Non sono stato io c'erano altre 3 persone

Un giovane di 26 anni è stato accusato di aver dato fuoco in via Cantoni a Milano il 12 settembre 2024, causando la morte di tre ragazzi. Durante un interrogatorio, ha dichiarato di non essere stato lui l'autore dell'incendio e di aver visto altre tre persone presenti al momento del fatto. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Washi Laroo, che secondo la Procura di Milano sarebbe l'esecutore materiale dell'incendio del 12 settembre 2024 in cui morirono 3 giovani, ha respinto le accuse. Il 26enne ha parlato di "altre 3 persone sul tetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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