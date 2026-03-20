Dopo 51 anni dall’ultima puntata, torna in televisione “Canzonissima”, un programma molto amato che ha segnato un’epoca della televisione italiana. Milly Carlucci ha annunciato quando sarà trasmesso Riccardo Cocciante, sottolineando le differenze rispetto alla versione storica del format. La data di ritorno è stata rivelata e il pubblico potrà rivedere il varietà in un nuovo ciclo.

A 51 anni dall’ultima puntata torna in Tv un programma amatissimo che ha fatto la storia della Tv italiana, “Canzonissima”. A rivoluzionarlo e condurlo è Milly Carlucci dal suo quartier generale dell’Auditorium Rai del Foro Italico, lo stesso da cui va in onda “Ballando con le stelle”. Si parte sabato 21cmarzo con un cast di grandi nomi e una super giuria a sette. Per Milly Carlucci è l’ennesima sfida di una carriera piena di successi: "Il ricordo che la gente ha di 'Canzonissima' è magnifico, tutti hanno gli occhi che si accendono. La cosa curiosa è che la maggior parte delle persone in realtà non l'ha visto, perché il programma è finito nel '74-'75. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Canzonissima, svelato quando ci sarà Riccardo Cocciante. Milly Carlucci: "La differenza col programma storico"

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#Tg1Talks - Riccardo Cocciante: “A mano a mano” e Rino Gaetano Link all’intervista completa: https://m.youtube.com/watchv=n3FthuxVgMA&pp=0gcJCcUKAYcqIYzv #Tg1 Giorgia Cardinaletti - facebook.com facebook

Arisa parteciperà a #Canzonissima a partire dalla seconda puntata. Paolo Jannacci parteciperà alla 2ª puntata con una dedica a suo padre, mentre Riccardo Cocciante alla 5ª e 6ª. x.com