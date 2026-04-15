Nelle recenti partite della Juventus, Chico Conceicao ha mostrato un rendimento elevato. Le sue prestazioni sono state analizzate attraverso dati e statistiche che evidenziano il suo contributo in campo. L’esterno portoghese ha partecipato attivamente alle azioni offensive della squadra, registrando numeri significativi nelle sue ultime apparizioni. I numeri raccolti confermano una crescita nel suo rendimento rispetto alle precedenti uscite.

di Angelo Ciarletta Un Chico Conceicao da urlo quelle visto nelle ultime uscite della Juventus: i dati e le statistiche sul rendimento dell’esterno portoghese. La Juve affronta le ultime sette giornate di Serie A con l’obiettivo vitale della qualificazione in Champions League. In una lotta serrata che coinvolge Como, Roma e Atalanta, i bianconeri puntano tutto su Francisco Conceição. Il portoghese, autore di 4 gol e 4 assist stagionali, è reduce da cinque partite straordinarie che ne hanno sancito la definitiva consacrazione. CONTINASSA JUVE LIVE La svolta è arrivata contro la Roma, dove l’ala ha segnato un gol da Puskas Award con un sinistro al volo da 100 kmh.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao da urlo nelle ultime uscite della Juventus: dati e statistiche sul rendimento di Chico

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