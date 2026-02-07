Juventus i dati offensivi sono negativi | attacco sotto accusa Le statistiche ed il rimpianto sul mercato

La Juventus sta affrontando una fase difficile in attacco. I dati offensivi sono sotto i riflettori e i numeri non sorridono alla squadra di Spalletti, che si trova a dover cercare soluzioni d’emergenza. In assenza di un attaccante di ruolo, il tecnico ha dovuto schierare McKennie come centravanti, ma i risultati non sono ancora arrivati. La difesa, invece, viene anch’essa messa sotto pressione, mentre i tifosi si chiedono se il mercato abbia portato i giocatori giusti per cambiare marcia.

Juventus, i numeri condannano la gestione offensiva, Spalletti costretto a inventarsi McKennie centravanti mentre la difesa finisce sotto accusa. Secondo quanto analizzato nell'edizione odierna di Tuttosport, il problema dei bianconeri ha radici profonde e numeri che lasciano poco spazio alle interpretazioni: nelle 8 partite non vinte sotto la gestione del tecnico toscano, la squadra ha prodotto l'incredibile cifra di 126 tiri complessivi senza riuscire a trovare la via della rete con la continuità necessaria per portare a casa i tre punti. Un dato che urla vendetta e che mette a nudo l'assenza di un vero "9" d'area di rigore, un terminale offensivo capace di trasformare in oro la mole di gioco creata.

