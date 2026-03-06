Google foto come cancellare foto è stato più complicato del previsto

Google Foto ha reso più difficile cancellare le immagini quando il backup è attivo, complicando il processo di liberare spazio mantenendo i ricordi. Questa situazione riguarda gli utenti che cercano di eliminare foto dal dispositivo senza perdere le immagini salvate nel cloud. L’approfondimento analizza le modalità di gestione delle foto e le difficoltà incontrate durante questa operazione.

questo approfondimento esamina il comportamento di google photos quando il backup è attivo e si cerca di liberare spazio mantenendo i ricordi. si evidenzia come, in presenza di backup attivo, cloud e dispositivo funzionino come un sistema unico e come alcune azioni di cancellazione possano sorprendere. quando è attiva la sincronizzazione, eliminare una foto dal cloud comporta la rimozione della stessa copia anche sul dispositivo collegato. l’esperienza conferma che la cancellazione non sempre libera immediatamente spazio disponibile, poiché la gestione occupata avviene all’interno del sistema integrato. la notifica di spazio può persistere finché non si agisce in modo definitivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Questo testo analizza un comportamento poco noto di Google Photos riguardo alla gestione delle copie di foto quando si eseguono eliminazioni dall'app.

Google Foto ha appena lanciato una funzione che trasforma i tuoi selfie in veri e propri meme.

Google ha annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità denominata Annulla Backup per la sua app Google Foto, attualmente disponibile per gli utenti iOS e prossimamente per quelli Android.

Un comportamento poco intuitivo dell'app Google Foto sta mettendo a rischio le foto di migliaia di utenti Android. Nelle ultime settimane, diverse segnalazioni sui social hanno raccontato di aver perso foto importanti.

