Cobolli che risposta con Bergs | non ci crede nemmeno lui Highlights Monaco

Nel torneo di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha battuto il belga Zizou Bergs in due set, con il punteggio di 6-2, 6-3, negli ottavi di finale. Dopo la vittoria, Cobolli ha risposto con un commento a Bergs, che ha mostrato scetticismo sulla sua possibilità di vittoria. La partita si è conclusa con i due giocatori che si sono stretti la mano al termine del secondo set.

Gli highlights della vittoria in due set (6-2 6-3) di Flavio Cobolli contro il belga Zizou Bergs negli ottavi di finale di Monaco di Baviera. Il colpo più bello del match è una risposta dell'azzurro (minuto 0:22 del video), che si spegne all'incrocio delle righe: persino Flavio è rimasto sbalordito. Ai quarti di finale affronterà Vit Kopriva: il ceco, n.77 Atp, ha eliminato negli ottavi Luciano Darderi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli, che risposta con Bergs: non ci crede nemmeno lui. Highlights Monaco Notizie correlate Cobolli straordinario, Svrcina non ci crede: highlights AcapulcoGli highlights della vittoria in due set (6-4 6-4) di Flavio Cobolli contro Dalibor Svr?ina negli ottavi di finale di Acapulco. LIVE Cobolli-Bergs 2-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Demi volée perfetta di Bergs, il romano era troppo lontano per intervenire. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sinner affaticato batte Machac in tre set, oggi in campo contro il canadese Aliassime; Cobolli vola agli ottavi di Monaco: Dedura-Palomero battuto in due set (6-4, 7-5); Festa Cobolli a Monaco, primo quarto ATP; Tennis, successi italiani a Monaco: Cobolli e Darderi agli ottavi. LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto ... oasport.it Cobolli-Bergs: highlights Atp Monaco. VIDEOFlavio Cobolli ai quarti dell'Atp 500 di Monaco grazie alla vittoria su Zizou Bergs per 6-2, 6-3. Il romano ha dominato il match grazie a un ottimo servizio (88% di punti vinti con la prima) e agli er ... sport.sky.it | HIGHLIGHTS PRIMAVERA La doppietta di Monaco, le reti di Perin e Blini: la Primavera di mister Filippeschi ha superato 4-0 la Salernitana e vinto matematicamente il girone con 4 giornate di anticipo conquistando la promozione in Primavera 1! Rivedi gli facebook Champions 2025/26 Bayern Monaco - Real Madrid (diretta Prime Video) Quarti Ritorno x.com