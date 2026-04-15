Giovedì 16 aprile alle 18:30, presso Casa Cavazzini a Udine, si terrà un incontro pubblico dedicato alle tematiche del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, con la partecipazione del geologo Fabio Trincardi. L'evento prevede un confronto tra esperti e pubblico sul rapporto tra le attività umane e le trasformazioni ambientali in atto nell’epoca dell’Antropocene. La discussione si concentrerà sulla percezione e le conseguenze di questi mutamenti.

Giovedì 16 aprile alle ore 18:30, gli spazi di Casa Cavazzini a Udine ospiteranno un confronto pubblico guidato da Fabio Trincardi sul tema del riscaldamento globale e della percezione umana dei cambiamenti climatici. L’incontro, intitolato L’antropocene e la grande cecità: tempi umani e tempi geologici, si inserisce nel percorso culturale del progetto Mind The Gap e della mostra Dall’evidenza all’immaginazione, con l’obiettivo di esplorare come l’umanità stia agendo come una forza capace di modificare i cicli naturali del pianeta in tempi brevissimi. L’appuntamento udinese rappresenta un momento di approfondimento scientifico che integra la mostra curata da Altreforme, la quale resterà aperta al pubblico presso la sede di Casa Cavazzini fino al 24 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima e Antropocene: la sfida del geologo Trincardi a Udine

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