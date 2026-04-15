Cinema a 2,50 euro per 5 giorni | l’occasione che aspettavi torna a Roma e nel Lazio

A partire da questa settimana, cinema in tutta la regione sarà accessibile a un prezzo molto ridotto, pari a 2,50 euro, per cinque giorni consecutivi. L’iniziativa coinvolge numerose sale e mira a incentivare la frequentazione degli spettatori, offrendo biglietti a un costo simbolico. La promozione durerà per un periodo limitato e interessa sia Roma sia altre località del Lazio.

Per cinque giorni, andare al cinema a Roma e nel Lazio costerà meno di un caffè. Su tutto il territorio regionale torna un’iniziativa che promette di riportare il grande pubblico in sala con biglietti a prezzo simbolico. Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi, tra multisale e cinema storici. Ma come funziona davvero questa promozione e quali sono le sale coinvolte? LEGGI ANCHE: Museo del Novecento, quattro nuovi progetti per la Milano Art Week Roma e Lazio, biglietti del cinema a 2,50 euro: tutte le info sull’iniziativa “Lazio Terra di Cinema Days”. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 13 al 17 aprile, grazie alla seconda edizione di “ Lazio Terra di Cinema Days ”, il prezzo del biglietto del cinema scende a soli 2,50 euro in oltre 50 sale della regione.🔗 Leggi su Funweek.it

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Temi più discussi: Lazio Terra di Cinema Days: cinema a 2,50 euro dal 13 al 17 aprile; Cinema a 2,50 euro a Roma e nel Lazio: tornano i giorni dei biglietti scontati. Ecco quando; Nel Lazio cinema a 2,50 euro per tutti (ma solo per pochi giorni); Cinema a 2,50 euro per cinque giorni in 24 sale romane.

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